Составь из слов предложения. задавай вопросы 1) о ком или о чём говорится в предлож??нии
Русский язык
Составь из слов предложения. задавай вопросы 1) о ком или о чём говорится в предлож??нии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из каких слов? Если из произвольных, то вот: Саша идет по улице. 1) О Саше.
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