Краткая суть рассказа о царе солтане

Гость: Гость:

Царь Салтан женился на одной из трёх сестёр и уехал на войну, оставив беременную молодую жену на попечение её сестёр и своего двора. Сёстры оклеветали царицу, написав, что она родила "неведому зверушку".Царь - отец поверил им и велел заточить царицу с ребёнком в бочку и бросить в океан, что и было выполнено.. Долго носило их по волнам, за это время ребёнок подрос, но наконец выбросило на берег, где они и вышли из бочки. Однажды на охоте Гвидон спас от коршуна белую лебедь и та отблагодарила его, создав город, в котором он стал князем. Каждый раз узнавая от гостей ( купцов) о чудесах, известных в мире, он просит лебедь о них и получает требуемое. Слухи о чудесах князя Гвидона доходят до царя Салтана вместе с самим князем Гвидоном, обратившимся в комара\пчелу\шмеля и ужалившим по очереди всех тёток. В конце князь Гвидон женится на царевне Лебедь, а его отец приезжает к нему в гости. Главное не запутайся царях и князях.