Обясни одним словом значение фразеологических оборотов как снег на голову, с глазу на глаз ,одна нога здесь другая там, держать язык за зубами ,работать спустя рукава.

Русский язык
Обясни одним словом значение фразеологических оборотов как снег на голову, с глазу на глаз ,одна нога здесь другая там, держать язык за зубами ,работать спустя рукава.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как снег на голову-неожиданно С глазу на глаза-очно Одна нога здесь другая там-быстро Держать язык за зубами- молчать Работать спустя рукава-плохо
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