Обясни одним словом значение фразеологических оборотов как снег на голову, с глазу на глаз ,одна нога здесь другая там, держать язык за зубами ,работать спустя рукава.

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Обясни одним словом значение фразеологических оборотов как снег на голову, с глазу на глаз ,одна нога здесь другая там, держать язык за зубами ,работать спустя рукава.

Автор: Гость