Как вы обьясняете название стихотворения? это описание трудного пути к учению или характеристика будущего учёнова

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Сказка о царе Салтане Пушкина А. С. поучительна и вывод таков, что не стоит верить на слух тому, кто говорит глупости и нелепости, а надо только верить в лучшее и убедиться в правоте, не доверять плохим новостям. Тогда не придется не глядя на сына и поверив во все дурное отправлять его в бочке с царевной-матерью.Но добро в сказках восторжествует, так как всегда побеждает тот, кто удачлив и помогает другим. Царевич оказывает поддержку лебеди, защищая от коршуна и это дает ему шанс самому прожить.Лишь в сказках всегда все оказывается благополучно: царевич и царевна снова вернутся, а виновные будут наказаны за их злой язык и недобрые намерения. Но в жизни всегда приходится выпутываться самому! А вот сказка учит справедливости и тому, что добрые поступки выручают!