Несколько уравнений по алгебре срочно,даю много баллов
Алгебра
Несколько уравнений по алгебре срочно,даю много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько уравнений х×6=90 3х+2у=320
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