Несколько уравнений по алгебре срочно,даю много баллов

Алгебра
Несколько уравнений по алгебре срочно,даю много баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько уравнений х×6=90   3х+2у=320   
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