Мне не нужно решение, просто скажите 1\4 в степени х и х в степени -1 я написала. И как мне его преобразовать дальше?

Алгебра
Мне не нужно решение, просто скажите 1\4 в степени х и х в степени -1 я написала. И как мне его преобразовать дальше?
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