Мне не нужно решение, просто скажите 1\4 в степени х и х в степени -1 я написала. И как мне его преобразовать дальше?

Алгебра

Мне не нужно решение, просто скажите 1\4 в степени х и х в степени -1 я написала. И как мне его преобразовать дальше?

Автор: Гость