14 баллов. Нужен анализ любого белорусского стиха, написанного белорусским поэто??. Анализ: Тема -- ... Идея -- ... Проблема -- ... Желательно, чтобы объем текста умещался в 1 тетрадный лист.

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Сказка называется лягушка-путешественница, так как она путешествовала вместе с утками в теплые края. Автор симпатизирует героине своей сказки, он рассказывает нам о ней с доброй иронией. В. Гаршин так описал нам лягушку: "дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли подтекали ей под брюшко и за лапки". На протяжении всего повествования автор слегка подшучивает над своей героиней. Лягушка показана нам глупенькой и не сдержанной. Это мы видим в эпизоде, когда лягушка летела, схватившись ртом за тростинку. Она так сильно хотела похвалиться перед всеми, что это ее идея лететь на утках, что забыла за свое положение и закричала - это я, я придумала. После чего упала в чужое болото. Автор в своем произведении иронизирует, используя слова: шлепнулась, полетела вверх тормашками, бултыхнулась. Сама лягушка ведет себя, хвастлива и получает удовольствие, когда ее хвалят. Также когда она рассказывала другим лягушкам о своем путешествии она все преувеличивала и рассказывала даже того чего не было. Например, она сказала, что утки ее личные и что она была на юге где очень хорошо, хоть она туда и не попала. В этой сказке мы можем выделить четыре эпизода и вступление. Выделенные эпизоды сказки: знакомство с лягушкой, прилет уток к лягушке на болото, полет-путешествие лягушки с утками, падение в незнакомое болото и новая жизнь лягушки. Вступление напоминает нам присказку. Сказку мы относим к литературным сказкам-метафорам, которая предает нам историю про лягушку. Кстати данная история является еще и поучительной.