ПОМОГИТЕ))). Вставь пропущенные буквы. Ад ютант,батал он,прем ера, из явить,бел этаж,медал он, вз eрошенный, в явь, раз украсить,трёх ярусный,рел еф, сверх неприятных, об егорить, сверх естественный, сверх изысканный, ин екция,...
Русский язык
ПОМОГИТЕ))). Вставь пропущенные буквы. Ад ютант,батал он,прем ера, из явить,бел этаж,медал он, вз eрошенный, в явь, раз украсить,трёх ярусный,рел еф, сверх неприятных, об егорить, сверх естественный, сверх изысканный, ин екция, об единение, с экономить, с язвить, с агитировать, об яснение, с обез янничать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адьютант, батальон, премьера, изъявить, бельэтаж, медальон, взъерошеннвй, вьявь, разукрасить, трёхъярусный, рельеф, сверхъестественный, объегорить, сверхнеприятный, иньекция, объединение, сэкономить, съязвить, сагитировать, объяснение, собезьянничать
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