На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?
Физика
На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показания на динамометре будет равен 0 т.к. равнодействующая всех сил будет равно 0, тело соответственно находится в покое ответ: 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ))). Вставь пропущенные буквы. Ад ютант,батал он,прем ера, из явить,бел этаж,медал он, вз eрошенный, в явь, раз украсить,трёх ярусный,рел е...