На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?

Физика

На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?

Автор: Гость