На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?

Физика
На пружинный диаметр действуют две силы,: с силой 10Н его тянут вправо, а с другой стороны с силой 10Н его тянут влево. каковы показания динамометра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показания на динамометре будет равен 0 т.к. равнодействующая всех сил будет равно 0, тело соответственно находится в покое  ответ: 0
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