Последовательность задана формулой an = дробь 15 / n + 2. Сколько членов этой последовательности больше 3?

Алгебра
Последовательность задана формулой an = дробь 15 / n + 2. Сколько членов этой последовательности больше 3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. n-натуральное число, то все, что тебе нужно - это решить уравнение 3=15/n +2, откуда n=15, т.е. 15 членов этой прогрессии больше 3 !))
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