Опишите, на чем основана языковая игра в следующем микротексте. Проскочив на кра??ный свет, можно попрощаться с белым. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Срочно надо!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Опишите, на чем основана языковая игра в следующем микротексте. Проскочив на кра??ный свет, можно попрощаться с белым. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Срочно надо!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фразеологии. Красный свет, как и белый свет, устойчивые сочетания слов
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