Опишите, на чем основана языковая игра в следующем микротексте. Проскочив на кра??ный свет, можно попрощаться с белым. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Срочно надо!!!!!!!!!!!!

Русский язык

Опишите, на чем основана языковая игра в следующем микротексте. Проскочив на кра??ный свет, можно попрощаться с белым. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Срочно надо!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость