Опишите окрестности Ставрополя. Изменились ли они за последнии годы ? Соберите фа??ты. Может быть , речки , озера стали чище , прозрачнее ? Или наоборот ? А лес стал гуще , его лучше охраняют ? Убирают гнилые деревья , сажают м...
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Опишите окрестности Ставрополя. Изменились ли они за последнии годы ? Соберите фа??ты. Может быть , речки , озера стали чище , прозрачнее ? Или наоборот ? А лес стал гуще , его лучше охраняют ? Убирают гнилые деревья , сажают молодые ? Или наоборот : стройные , крепкие деревья срубают, продают ; подлесок подпитывают ? Что должны и могут делать школьники , что бы сохранить родной край? Порассуждайте на эту тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша местность в городе стала лучше, у нас срубили старые засохшие деревья,а на место старых посадили новые, мы всеми силами ухаживаем за деревьями, поливаем в жаркую погоду,рыхлим, еще у нас посадили кустарники-ежевику. Школьники могут прийти прополоть деревья, так же полить, и тогда наша среда обитания будет лучше не только растениями,но и людьми
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