Сочинение на тему :"Любите ли вы отдыхать в горах." Чем вы обычно там занимаетесь?

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Сочинение на тему :"Любите ли вы отдыхать в горах." Чем вы обычно там занимаетесь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я и моя семья редко ездим на отдых. Так что проводим мы его в самых интересных местах, к примеру в горах. Мы едем в горы чтобы забавно провести время и повеселится. С папой я могу погонять мяч. С мамой же поиграть в теннис. Мы любим устраивать пикник в горах. А так же искать горные ручьи, растения и горных животных. Проводите время в горах! Рекомендую!
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