Упростите выражение. Найдите его значение. 1) 8(2x+5)+4 (6+7x)при x=3 2) 12 (3x+8)+5 (2x-1) при x=2 3) 24 (x+2)+6(5x-2)при x=1 4) 4 (15x+8)+3 (6x-5) при x=4

Математика

Упростите выражение. Найдите его значение. 1) 8(2x+5)+4 (6+7x)при x=3 2) 12 (3x+8)+5 (2x-1) при x=2 3) 24 (x+2)+6(5x-2)при x=1 4) 4 (15x+8)+3 (6x-5) при x=4

Автор: Гость