Упростите выражение. Найдите его значение. 1) 8(2x+5)+4 (6+7x)при x=3 2) 12 (3x+8)+5 (2x-1) при x=2 3) 24 (x+2)+6(5x-2)при x=1 4) 4 (15x+8)+3 (6x-5) при x=4
Математика
Упростите выражение. Найдите его значение. 1) 8(2x+5)+4 (6+7x)при x=3 2) 12 (3x+8)+5 (2x-1) при x=2 3) 24 (x+2)+6(5x-2)при x=1 4) 4 (15x+8)+3 (6x-5) при x=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) при х= 3 8(2х+5)+4(6+7х)= 8(2*3+5)+4(6+7*3)= 8(6+5)+4(6+21)= 8*11+4*27= 88+108=196 2) при х=2 12(3х+8)+5(2*2-1)= 12(3*6+8)+5(4-1)= 12(18+8)+5*3= 12*26+15= 312+15=327 3)при х=1 24(х+2)+6(5х-2)= 24(1+2)+6(5*1-2)= 24*3+6*3= 3(24+6)=3*30=90 4) при х=4 4(15х+8)+3(6х-5)= 4(15*4+8)+3(6*4-5)= 4(60+8)+3(24-5)= 4*68+3*21= 272+63=335
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