Что будет если в азот добавить ртуть?

Химия
Что будет если в азот добавить ртуть?
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Гость:
Взрыв атомов (100%) я уверенна
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