Что значит выражение не дай пропасть мне в крайности моей
Литература
Что значит выражение не дай пропасть мне в крайности моей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не бросай меня в трудную для меня минуту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пешеход шел из города в поселок по дороге длина которой 12 км. Возвращаясь вечером ??о той же дороге он увеличил скорость на 2 км\ч а потому затрат...
Беларуская мова
Поздняя осень. С деревьев дождем сыплются последние листья. Тонкие паутинки кружатся в воздухе. Они летят от одного дерева к другому. Мы остановили...
История
Помогите пожалуйста сравнить процесс собирания земель в странах Западной Европы и в России. И какие выводы?
Русский язык
Что у них общего и что их разлечает: поступок,проступок;поэтичный,поэтический; одеть,надеть; дипломат,дипломант; сытый,сытный; предоставить,предста...