Поздняя осень. С деревьев дождем сыплются последние листья. Тонкие паутинки кружатся в воздухе. Они летят от одного дерева к другому. Мы остановились на берегу большого озера. По водной глади озера кружили стайками листья. На п...
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Поздняя осень. С деревьев дождем сыплются последние листья. Тонкие паутинки кружатся в воздухе. Они летят от одного дерева к другому. Мы остановились на берегу большого озера. По водной глади озера кружили стайками листья. На полянке мы устроили костер. Костер мы жгли весь день и всю ночь. С нами был маленький мальчик. Он хорошо переносил холод осенних ночей. Мальчик все в лесу замечал. Вечером он делился своими наблюдениями. Перевод на белорусский.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позняя восень. З дрэў дажджом сыплюцца апошнія лісце. Тонкія павуцінкі кружацца ў паветры. Яны ляцяць ад аднаго дрэва да іншага. Мы спыніліся на беразе вялікага возера. Па воднай роўнядзі возера кружылі зграйкамі лісце. На палянцы мы зладзілі вогнішча. Вогнішча мы палілі ўвесь дзень і ўсю ноч. З намі быў маленькі хлопчык. Ён добра пераносіў холад восеньскіх начэй. Хлопчык усё ў лесе заўважаў. Увечары ён дзяліўся сваімі назіраннямі
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