Поздняя осень. С деревьев дождем сыплются последние листья. Тонкие паутинки кружатся в воздухе. Они летят от одного дерева к другому. Мы остановились на берегу большого озера. По водной глади озера кружили стайками листья. На п...

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Поздняя осень. С деревьев дождем сыплются последние листья. Тонкие паутинки кружатся в воздухе. Они летят от одного дерева к другому. Мы остановились на берегу большого озера. По водной глади озера кружили стайками листья. На полянке мы устроили костер. Костер мы жгли весь день и всю ночь. С нами был маленький мальчик. Он хорошо переносил холод осенних ночей. Мальчик все в лесу замечал. Вечером он делился своими наблюдениями. Перевод на белорусский.

Автор: Гость