СРООООООООООЧНОООООООООО массовая доля соли в насыщенном растворе составляет 16,7% при 20С и 23,0% при 100С. Молодой учитель химии Колбочкин в колбе приготовил 264 г горячего насыщенного раствора для демонстрации, но зазевался...

Химия

СРООООООООООЧНОООООООООО массовая доля соли в насыщенном растворе составляет 16,7% при 20С и 23,0% при 100С. Молодой учитель химии Колбочкин в колбе приготовил 264 г горячего насыщенного раствора для демонстрации, но зазевался и раствор остыл. Считая, что температура в комнате 20С, определите массу выпавшего осадка

Автор: Гость