СРООООООООООЧНОООООООООО массовая доля соли в насыщенном растворе составляет 16,7% при 20С и 23,0% при 100С. Молодой учитель химии Колбочкин в колбе приготовил 264 г горячего насыщенного раствора для демонстрации, но зазевался...
Химия
СРООООООООООЧНОООООООООО массовая доля соли в насыщенном растворе составляет 16,7% при 20С и 23,0% при 100С. Молодой учитель химии Колбочкин в колбе приготовил 264 г горячего насыщенного раствора для демонстрации, но зазевался и раствор остыл. Считая, что температура в комнате 20С, определите массу выпавшего осадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально в растворе находилось 264×23:100=60,72г соли. После отстывания: 264×16,7:100=44,088г соли. В осадок выпало: 60,72-44.088=16,632г соли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Помогите,пожалуйста, подобрать проверочные слова с объяснением: (н...)он сам; (н...)команда; (н...)боялись; перев...рнётся; вод...падом; ...
Математика
Моторлы қайық ағыс жылдамдығы 2 км/ сағ өзенде 3 сағ жүзіп, содан соң өзен құятын кө??де 4 сағ жүзді.Моторлы қайықтың меншікті жылдамдығы 30 км/ са...
Алгебра
Друзья. Помогите пожалуйста в решении этого злосчастного выражения. Решение где то рядом. Но уже битый час не могу сообразить. Если кто в силах п...