Людии помогите пожалуйста :)
Алгебра
Людии помогите пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/√a-3/√b=3√b-3√a /√a√b=3(√b-√a)/√a√b 2)b-a /a√b+b√a : 3(√b-√a)/√a√b=(√b-√a)(√b+√a)/a√b+b√a * √a√b/3(√b-√a)= =(√b+√a)*√a√b /3(a√b+b√a)=b√a+a√b /3(a√b+b√a)=1/3
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