Обьясни почему образование почвы началось только с появлением живых существ на з??мле
Окружающий мир
Обьясни почему образование почвы началось только с появлением живых существ на з??мле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что перегной создают умершие организмы при разложении. В этом процессе также участвуют многочисленные бактерии, насекомые и др. живые организмы
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