Берется такое с/с : С осенним лесом Сделайте синтаксический разбор и обьясните,??ак определить по прилагательному,какое это с/с : глагольное,именное или наречное

Гость: Гость:

Если главное слово в СС глагол, то оно глагольное соответственно. Если сущ или прилаг, то именное. Если наречие - наречное. В данном случае СС именное, т.к. главное слово - лесом (от него задается вопрос). Предлог "с" берется в треугольник, либо же подчеркивается как и "лесом" пунктиром (в зависимости, как делают у вас на уроках). В конце пунктира под "лесом" пишется буква К (в значении косвенного дополнения), либо пишется "косв" над "лесом". Также сверху пишешь "сущ., Т.п." "Осенним подчеркивается волнистой линией, в ее конце буква С (в значении согласованное определение), либо пишешь сверху "Соглас. прил." от лесом к слову осенним стрелочка с вопросом "каким?" Даем хаарктеристику словосочетанию, в скобках рядом указываем: (СС., предлож., именное., соглас)