От данный глаголов образуйте форму 3 лица множестенного числа и действител ные пр??чатсия настоящего времени.Выделите окончания глаголов и суффиксы причатсий Веять,надеятся,дышать,пилить,молить,ненавидеть,стелится,бороться,мет...
Русский язык
От данный глаголов образуйте форму 3 лица множестенного числа и действител ные пр??чатсия настоящего времени.Выделите окончания глаголов и суффиксы причатсий Веять,надеятся,дышать,пилить,молить,ненавидеть,стелится,бороться,метаться,брезжить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веять- веят--веящий надеяться-надеются-надющийся дышать-дышат-дыщащий пилить-пилят-пилящий молить-молят-молящий ненавидеть-ненавидят-ненавидящий боротся-борются-борющийся метаться-метаются-метающийся
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