От данный глаголов образуйте форму 3 лица множестенного числа и действител ные пр??чатсия настоящего времени.Выделите окончания глаголов и суффиксы причатсий Веять,надеятся,дышать,пилить,молить,ненавидеть,стелится,бороться,мет...

Русский язык
От данный глаголов образуйте форму 3 лица множестенного числа и действител ные пр??чатсия настоящего времени.Выделите окончания глаголов и суффиксы причатсий Веять,надеятся,дышать,пилить,молить,ненавидеть,стелится,бороться,метаться,брезжить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веять- веят--веящий надеяться-надеются-надющийся дышать-дышат-дыщащий пилить-пилят-пилящий молить-молят-молящий ненавидеть-ненавидят-ненавидящий боротся-борются-борющийся метаться-метаются-метающийся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как решить х²-у⁴=√(18х-х²-81)
Ответить
Математика
Увеличьте число 60 на 10%, 80 на 25%, 40 на 50%,425 на 4%
Ответить
Алгебра
Помоги решить уравнение .очень нужно
Ответить
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и...
Ответить
Русский язык
Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голуб...
Ответить