Сочинение "в чем сила созданного Фонвизиным образа Митрофанушки?"
Литература
Сочинение "в чем сила созданного Фонвизиным образа Митрофанушки?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонвизин показывает пример людей-недорослей,ленивых,властных,беспомощных.
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