Как провести на плоскости пять прямых чтобы получилось 5 точек пересечения (точка пересечения - точка, через которую проходит не менее двух прямых ? )

Математика

Как провести на плоскости пять прямых чтобы получилось 5 точек пересечения (точка пересечения - точка, через которую проходит не менее двух прямых ? )

Автор: Гость