Как провести на плоскости пять прямых чтобы получилось 5 точек пересечения (точка пересечения - точка, через которую проходит не менее двух прямых ? )
Математика
Как провести на плоскости пять прямых чтобы получилось 5 точек пересечения (точка пересечения - точка, через которую проходит не менее двух прямых ? )
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Гость:
Любой выпуклый пятиугольник
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