Моторлы қайық ағыс жылдамдығы 2 км/ сағ өзенде 3 сағ жүзіп, содан соң өзен құятын кө??де 4 сағ жүзді.Моторлы қайықтың меншікті жылдамдығы 30 км/ сағ.Моторлы қайық осы уақыт аралығында қанша қашықтыққа жүзді? КӨМЕК КЕРЕК? рахмет

Математика
Моторлы қайық ағыс жылдамдығы 2 км/ сағ өзенде 3 сағ жүзіп, содан соң өзен құятын кө??де 4 сағ жүзді.Моторлы қайықтың меншікті жылдамдығы 30 км/ сағ.Моторлы қайық осы уақыт аралығында қанша қашықтыққа жүзді? КӨМЕК КЕРЕК? рахмет
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Гость:
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