M(FeS)-200г m(Hcl)-150г m(H2S)-?
Химия
M(FeS)-200г m(Hcl)-150г m(H2S)-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(FeS)=200г m(HCl)=150г Найти: V(H2S)=y л Решение: n(FeS)= 200г/88г/моль=2,5 мольМч(FeS) = 56+32 = 88 г/моль n(HCl)= 150г/36г/моль=4,1666 мольМч(HCl)= 1+35=36 г/мольFeS+2HCl=FeCl2+H2S4,1666/2 = x/1x= 4,1666/2 = 2,0833n(H2S) = 2,0833 мольV(H2S)= nXVm= 2,0833X22,4л/моль = 46,6659 л Ответ: V(H2s) = 46, 6659 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
The Nenets supplement their way of life with hunting and fishing , but they mostly owe their survival to the reindeer they herd. Herds range from 5...
Математика
Как провести на плоскости пять прямых чтобы получилось 5 точек пересечения (точка пересечения - точка, через которую проходит не менее двух прямых ? )