Друзья. Помогите пожалуйста в решении этого злосчастного выражения. Решение где то рядом. Но уже битый час не могу сообразить. Если кто в силах подсказать - помогите... Спасибо.

Алгебра

Друзья. Помогите пожалуйста в решении этого злосчастного выражения. Решение где то рядом. Но уже битый час не могу сообразить. Если кто в силах подсказать - помогите... Спасибо.

Автор: Гость