Друзья. Помогите пожалуйста в решении этого злосчастного выражения. Решение где то рядом. Но уже битый час не могу сообразить. Если кто в силах подсказать - помогите... Спасибо.
Алгебра
Друзья. Помогите пожалуйста в решении этого злосчастного выражения. Решение где то рядом. Но уже битый час не могу сообразить. Если кто в силах подсказать - помогите... Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A/b =2 , тогда a=2b ((2b)² +b²) /2b×b =(4b²+b²) /2b² =5b²/2b² =5/2 =2.5
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