Что у них общего и что их разлечает: поступок,проступок;поэтичный,поэтический; одеть,надеть; дипломат,дипломант; сытый,сытный; предоставить,представить.
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Что у них общего и что их разлечает: поступок,проступок;поэтичный,поэтический; одеть,надеть; дипломат,дипломант; сытый,сытный; предоставить,представить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый поступок и нечаянный проступок (ошибка), надевают на себя, одевают кого-то , поэтичный слог молодого автора сразил всех на поэтическом вечере, дипломат - это должность, дипломант награда, например, дипломант конкурса. Сытый волк, но сытный ужин, например, овца была сытной и сытый волк лег спать. Предоставить можно жилье, а представить девушку родителям )
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