Помогите пожалуйста сравнить процесс собирания земель в странах Западной Европы и в России. И какие выводы?
История
Помогите пожалуйста сравнить процесс собирания земель в странах Западной Европы и в России. И какие выводы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вывод один: Россия за редким исключением присоединяла территории бескровно , без уничтожения и геноцида коренного населения. Чего не скажешь о колониальных завоеваниях западноевропейских стран
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