Приведите два примера мнимых и подлинных потребностей
Обществознание
Приведите два примера мнимых и подлинных потребностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлинные потребности - это физиологические потребности: в пище, воде, сне. Мнимые потребности - это потребности, которые считаются новыми. Например, в алкоголе или наркотич. веществах у людей с зависимостью.
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