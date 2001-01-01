По какой методике епископ Альберт покорил местных

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При епископе Альберте развивалась Рига, был создан Рижский рат, построена каменная крепостная стена, в 1211 году началось строительство Домского собора. В городе уже в первой половине 13-го столетия проживали и ливы, и балты, и немцы, возник так называемый «русский квартал». Последнее связано с тем, что епископ стремился развивать торговлю с Русью. После покорения земель ливов, селов и латгалов Альберт сумел завоевать и территорию эстов. Епископ умер 17 января 1229 года. Хотя ему не удалось взять под контроль всю территорию Латвии (крестоносцам еще не подчинялись курши и земгалы), Альберт считается основателем Ливонской конфедерации. У южной стены Домского собора в 1897 году был поставлен памятник основоположнику Риги епископу Альберту (Буксгевдену) (ок. 1165 – 1229). Скульптура была утрачена во время Первой мировой войны. В 2001 году на пожертвования балтийских немцев памятник был воссоздан и открыт во время торжеств по случаю 800-летия Риги.