Опишите речевую ситуацию, в которой уместно употребление одного фразеологизма "к??к две капли воды" или "в два счета" СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!
Русский язык
Опишите речевую ситуацию, в которой уместно употребление одного фразеологизма "к??к две капли воды" или "в два счета" СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Максим и Вася были близнецами, похожие друг на друга, как две капли воды.
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