Опишите речевую ситуацию, в которой уместно употребление одного фразеологизма "к??к две капли воды" или "в два счета" СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!

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Опишите речевую ситуацию, в которой уместно употребление одного фразеологизма "к??к две капли воды" или "в два счета" СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость