В КЛЕТКАХ КУРИЦЫ ПО 78 ХРОМОСОМ. СКОЛЬКО И КАКИХ ХРОМОСОМ В КЛЕТКЕ КУРИЦЫ ВО ВРЕМЯ: ??ЕТАФАЗЫ МИТОЗА, АНАФАЗЫ МИТОЗА, В НАЧАЛЕ ИНТЕРФАЗЫ

Биология

В КЛЕТКАХ КУРИЦЫ ПО 78 ХРОМОСОМ. СКОЛЬКО И КАКИХ ХРОМОСОМ В КЛЕТКЕ КУРИЦЫ ВО ВРЕМЯ: ??ЕТАФАЗЫ МИТОЗА, АНАФАЗЫ МИТОЗА, В НАЧАЛЕ ИНТЕРФАЗЫ

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