В КЛЕТКАХ КУРИЦЫ ПО 78 ХРОМОСОМ. СКОЛЬКО И КАКИХ ХРОМОСОМ В КЛЕТКЕ КУРИЦЫ ВО ВРЕМЯ: ??ЕТАФАЗЫ МИТОЗА, АНАФАЗЫ МИТОЗА, В НАЧАЛЕ ИНТЕРФАЗЫ
Биология
В КЛЕТКАХ КУРИЦЫ ПО 78 ХРОМОСОМ. СКОЛЬКО И КАКИХ ХРОМОСОМ В КЛЕТКЕ КУРИЦЫ ВО ВРЕМЯ: ??ЕТАФАЗЫ МИТОЗА, АНАФАЗЫ МИТОЗА, В НАЧАЛЕ ИНТЕРФАЗЫ
Ответ(ы):
Гость:
Метафаза=78,анафаза у каждого полюса по 78, в сумме 156, в начале интерфазы 78. Если хроматид и хромосом тогда метафаза 78/156,анафаза78/78(у каждого полюса)в сумме 156/156,в начале интерфазы78/78
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