Оправданы ли жертвы индустриализации успехами страны?да или нет ?почему?

Гость: Гость:

Да. Ибо индустриализация было процесом не обходимом для развивающийся страны которая было изолирована от капиталистического мира, так же индустриализация позволило дать отпор немецким войскам. Жертвы были, это факт. Но эти жертвы были из за неопытности молодого государства в данных вопросах, были и иные случаи когда народ сам осложнял индустриализацию и коллективизацию. В вопросе жертв история немного размыта, так как к жертвам индустриализации порой привязывают жертвы респрессий, ушедших в китай и заграницу