Определение понятий: Сеньор Вассал Фуа Фиодальная раздробленность Миряне
История
Определение понятий: Сеньор Вассал Фуа Фиодальная раздробленность Миряне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупный феодал который раздавал часть своих земель с крестьянами,более мелкими феодалами в награду за военную службу считался по отношению к этим феодалам сеньором
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Условие и решение задачи курочка снесла 10 яиц. Мышка разбила 4 яйца, но курочка еще снесла 3 яйца. Сколько стало?
Окружающий мир