Определение понятий: Сеньор Вассал Фуа Фиодальная раздробленность Миряне

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Определение понятий: Сеньор Вассал Фуа Фиодальная раздробленность Миряне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупный феодал который раздавал часть своих земель с крестьянами,более мелкими феодалами в награду за военную службу считался по отношению к этим феодалам сеньором
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