Сочинение по картине "Фашист пролетел". Не очень много.

Гость: Гость:

Когда мне впервые попалась на глаза картина Пластова «Фашист пролетел», я лишь мельком взглянул на это полотно. Мне показалось, что художник просто изобразил прекрасный осенний пейзаж, но потом взгляд упал на название картины – и впечатление стало совсем другим. Вдруг стало ясно, что художник изобразил не идеалистический осенний пейзаж, а всеобщую боль, которой не будет конца. На переднем плане художник показал нам маленького пастушка, который замер в неестественной позе. Возможно, он просто устал – и прилег отдохнуть, но самолет фашиста, который маячит вдали, говорит о другом. Сразу понимаешь, что мальчик погиб, а рядом плачет-воет его преданный друг и помощник – собака. Этот плач о несбывшихся надеждах, о несыгранных играх – и о внезапно оборвавшейся жизни. Некоторые животные тоже ранены или убиты, а другие продолжают пастись так, как будто ничего не случилось. От этого становится немного не по себе, а по телу пробегает легкая дрожь. Еще больше впечатление непоправимости содеянного и несправедливости возникает при взгляде на задний фон картины. Там раскинулись бескрайние поля, яркими нарядами горит лес, а мальчик больше уже не будет жить, не будет наслаждаться этой красотой. Для контраста художник изобразил поля зелеными красками, траву и лес сделал золотыми, а мальчик - это темное пятно на совести человечества. К сожалению, из-за алчности отдельных людей страдают миллионы, которые становятся просто темными пятнами, допустимыми жертвами. Картина вызвала у меня острое чувство сострадание к погибшему мальчику. Думаю, эта картина покажет, что стоит ценить на самом деле, ибо жизнь – эта высшая ценность. .....Я Я,Натюрлих......