Сочинение по картине "Фашист пролетел". Не очень много.

Русский язык
Сочинение по картине "Фашист пролетел". Не очень много.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Когда мне впервые попалась на глаза картина Пластова «Фашист пролетел», я лишь мельком взглянул на это полотно. Мне показалось, что художник просто изобразил прекрасный осенний пейзаж, но потом взгляд упал на название картины – и впечатление стало совсем другим.     Вдруг стало ясно, что художник изобразил не идеалистический осенний пейзаж, а всеобщую боль, которой не будет конца. На переднем плане художник показал нам маленького пастушка, который замер в неестественной позе. Возможно, он просто устал – и прилег отдохнуть, но самолет фашиста, который маячит вдали, говорит о другом. Сразу понимаешь, что мальчик погиб, а рядом плачет-воет его преданный друг и помощник – собака. Этот плач о несбывшихся надеждах, о несыгранных играх – и о внезапно оборвавшейся жизни.     Некоторые животные тоже ранены или убиты, а другие продолжают пастись так, как будто ничего не случилось. От этого становится немного не по себе, а по телу пробегает легкая дрожь. Еще больше впечатление непоправимости содеянного и несправедливости возникает при взгляде на задний фон картины. Там раскинулись бескрайние поля, яркими нарядами горит лес, а мальчик больше уже не будет жить, не будет наслаждаться этой красотой.     Для контраста художник изобразил поля зелеными красками, траву и лес сделал золотыми, а мальчик - это темное пятно на совести человечества. К сожалению, из-за алчности отдельных людей страдают миллионы, которые становятся просто темными пятнами, допустимыми жертвами.     Картина вызвала у меня острое чувство сострадание к погибшему мальчику. Думаю, эта картина покажет, что стоит ценить на самом деле, ибо жизнь – эта высшая ценность.      .....Я Я,Натюрлих......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
31000:70(600*60)*45+8905
Ответить
Математика
7| x|-4=|x| решите уравнение
Ответить
Математика
Чтобы подсчитать объёмы нарисованных.фигур.составили такие выражения.Вычисли об??ём фигур
Ответить
Математика
Реши уравнения х×3=3969 х÷2=1342
Ответить
Математика
Плизз помогите решить задачу Клиент взял в банке кредит и должен возвратить ее с процентами,насисленными в конце срока.Определите,какую сумму кли...
Ответить