Определение природных озер. География 5 класс.
География
Определение природных озер. География 5 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озеро – это природный водоём, заполняющий впадину суши водой и не связанный с морем и океаном.
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