Определи лицо и число, падеж местоимений её отец состоял состоял на службе у короля

Русский язык
Определи лицо и число, падеж местоимений её отец состоял состоял на службе у короля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимение её(чей?)-притяжательное.Неизменяемое,3 лицо,числа и падежа нет
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