Встань, Ванюша, на заре,Белый день на дворе.Встань, коню сено дайИ в плужочек запря??ай.Вспаши чёрную землицу,Засей белую пшеницу,И овёс, и ячмень,-Поработай целый день!Обозначте неодушевлённые имена существительные.Выпишите од...
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Встань, Ванюша, на заре,Белый день на дворе.Встань, коню сено дайИ в плужочек запря??ай.Вспаши чёрную землицу,Засей белую пшеницу,И овёс, и ячмень,-Поработай целый день!Обозначте неодушевлённые имена существительные.Выпишите одушевлённые имена существительные, ставя их в начальной форме.
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Заря сено лужок землица пшеница овёс ячмень день
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