Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса...

Окружающий мир

Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса. зверек ловит грызунов, лягушек, ящериц, ловко выкапывает червей,личинок майского жука. С наступлением холодов зверек ложится спать на всю зиму.

Автор: Гость