Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса...

Окружающий мир
Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса. зверек ловит грызунов, лягушек, ящериц, ловко выкапывает червей,личинок майского жука. С наступлением холодов зверек ложится спать на всю зиму.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде барсук... Он и в спячку ложится и осторожный....                                                       
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