Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса...
Окружающий мир
Определи, о каком зверьке идет речь. Увидеть этого зверька не просто - он очень ос??орожный. Его тело покрыто серебристо-серой шерстью. От носа к затылку тянутся желтовато-беловатые полосы, а через глаза и ушки - черная полоса. зверек ловит грызунов, лягушек, ящериц, ловко выкапывает червей,личинок майского жука. С наступлением холодов зверек ложится спать на всю зиму.
Ответ(ы):
Гость:
Вроде барсук... Он и в спячку ложится и осторожный....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите по информатике,нужно на паскале! Дано 2 целых числа а и b.Написать слово "??елится",если a/b без остатка,в противном случае написать "не...
Математика
Найдите произведение : а) 4,5 * 16; б) 4,07*28; в) 0,315*18, г)0,29*37; д)9*14,35; е)43,18*67; ж) 54*7,03 з)23*18,07 Решите столб...
Окружающий мир
Алгебра