Определи вид глаголов укажи способ их образования. Составь по данным опорным глаголам текст весна в лесу. Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загремел,зазвучали,забормотали,заголосили,прилетели,появились,вылезли 7-8-придложений

Гость: Гость:

Определи вид глаголов Все глаголы совершенного вида. Укажи способ их образования: грянул: суффиксальный (суффиксы НУ,Л) проснулся: приставочно - суффиксальный (приставка ПРО, суффиксы НУ,Л). хлынул: суффиксальный (суффиксы НУ,Л) затопил: приставочно-суффиксальный (приставка ЗА, суффиксы И,Л) загремел: приставочно-суффиксальный (приставка ЗА, суффиксы Е,Л) зазвучали: приставочно -суффиксальный (приставка ЗА, суффиксы А,Л) забормотали: приставочно-суффиксальный (приставка ЗА, суффиксы А,Л) заголосили: приставочно-суффиксальный (приставка ЗА, суффиксы И,Л) прилетели: приставочно-суффиксальный (приставка при, суффиксф Е,Л) появились: приставочно-суффиксальные (приставка ПО, суффиксы И,Л) вылезли: приставочно-суффиксальный (приставка ВЫ, суффикс Л) Весна в лесу 1) Пришла долгожданная весна. 2) ЗАГРЕМЕЛ первый весенний гром и ГРЯНУЛ дождь. 3) Весенний лес будто ПРОСНУЛСЯ ото сна. 3) Потоки дождя ХЛЫНУЛИ на сухую почву. 4) Дождик ЗАТОПИЛ лесную полянку, и так же внезапно кончился, как и начался. 5) ЗАБОРМОТАЛИ, ЗАГОЛОСИЛИ лесные жители. 6) На лесной полянке началась суматоха. 7) ПРИЛЕТЕЛИ, заголосили птицы, из нор ВЫЛЕЗЛИ спрятавшиеся от дождя животные, ПОЯВИЛИСЬ насекомые.