Определить члены предложения в предложении : а не уступить ли место пожилому или нездоровому человеку
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Определить члены предложения в предложении : а не уступить ли место пожилому или нездоровому человеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уступить-Сказуемое(=) Место-дополнение(- - - ) Пожилому или нездоровому-однородные определения(Волнистая линия) Человеку - дополнение(- - -)
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