Определить давление кирпичной стены если ее высота 2 м pk=1800кг/м3
Физика
Определить давление кирпичной стены если ее высота 2 м pk=1800кг/м3
Ответ(ы):
Гость:
P = F/ S (1) F -? F = m x g (2) m - ? m = P x V (3) V - ? V = S x h (4) (4) подставляем в (3), получаем m = P x S x h (5) (5) подставляем в (2), получаем F = P x S x h x g (6) (6) подставляем в (1), получаем p = P x S x h x g / S, числитель и знаменатель этой дроби можно сократить на S, тогда получим формулу: p = P x h x g, где p - давление P - плотность h - высота g - постоянная величина = 9,8 Н/кг. Остается только подставить числа и подсчитать давление кирпичной стены: р = 1800 х 2 х 10 = 36000 Па = 36 кПа
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