Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.

Русский язык
Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подошел/ сказал/ стал опять командовать-это все сказуемое т.к глагол стал не несет лексическую нагрузку)))
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