Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.
Русский язык
Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подошел/ сказал/ стал опять командовать-это все сказуемое т.к глагол стал не несет лексическую нагрузку)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Геометрия
Окружающий мир