Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.

Русский язык

Определить грамматическую основу предложения: Он к нам подошел,сказал мне неско??ько ласковых слов и стал опять командовать.

Автор: Гость