Вооброжение о пустыне

Гость: Гость:

Утром я с родителями поехал на экскурсию в пустыню (Сахар например).Когда мы приехали там было полно людей. Когда началась экскурсия и мы поехали на верблюдах мы увидели песочные хребеты. Мы видели много стад верблюдов и лам. Один раз мы проехали мимо оазиса. Было очень жарко. Мы видели из растительности только засохшие кусты. Когда экскурсия подходила к концу, я увидел бурю ,но она шла мимо. После экскурсии мне хотелось пить. Когда мы приехали домой ,я рассказал своей систре о том ,что я видел в пустыне. Ей было интересно!(Я не знаю, надо было текст писать так, или просто что есть в пустыне.{если 2 то выпиши что надо})