Вооброжение о пустыне

Окружающий мир
Вооброжение о пустыне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я с родителями поехал на экскурсию в пустыню (Сахар например).Когда мы приехали там было полно людей. Когда началась экскурсия и мы поехали на верблюдах мы увидели песочные хребеты. Мы видели много стад верблюдов и лам. Один раз мы проехали мимо оазиса. Было очень жарко. Мы видели из растительности только засохшие кусты. Когда экскурсия подходила к концу, я увидел бурю ,но она шла мимо. После экскурсии мне хотелось пить. Когда мы приехали домой ,я рассказал своей систре о том ,что я видел в пустыне. Ей было интересно!(Я не знаю, надо было текст писать так, или просто что есть в пустыне.{если 2 то выпиши что надо})
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The present simple passive or the past simple passive A violin...... (make) from about 70 different pieces of wood. In the USA, 22 Kilograms of c...
Ответить
История
Сколько концлагерей существовало во время Второй мировой войны?
Ответить
Алгебра
Упростите плиз, пожалуйстаааа
Ответить
Математика
(1/2-2/3) в квадрате
Ответить
Русский язык
Этнический разбор слова Завьялов
Ответить