Этнический разбор слова Завьялов

Русский язык
Этнический разбор слова Завьялов
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Автор: Гость
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Гость:
са{а}довник пола{а}гать стра{а}на
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