Срочно!!! Переведите на казахский. У каждой школы есть свои правила. Например: нельзя - мусорить, баловаться, кричать и др. У гимназии эти правила надо особенно соблюдать. Школьные правила придумывают не просто так. Для того...
Қазақ тiлi
Срочно!!! Переведите на казахский. У каждой школы есть свои правила. Например: нельзя - мусорить, баловаться, кричать и др. У гимназии эти правила надо особенно соблюдать. Школьные правила придумывают не просто так. Для того что бы не произошло трав, или школа не ломалась. И большая просьба соблюдать их всем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әрбір мектеп өз ережелері бар. Қылықтарын, қоқыс үшін, - Мысалы, бұл мүмкін емес алақайлап және басқалар. гимназиясының, осы ережелер әсіресе сақталуға тиіс. Мектеп ережелері жай ғана ойлап емес. Шөп немесе мектеп болған емес еді мақсатында сындырып емес. Ал олардың барлық сақтауға сұрауға көп.
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