Срочно!!! Переведите на казахский. У каждой школы есть свои правила. Например: нельзя - мусорить, баловаться, кричать и др. У гимназии эти правила надо особенно соблюдать. Школьные правила придумывают не просто так. Для того...

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Срочно!!! Переведите на казахский. У каждой школы есть свои правила. Например: нельзя - мусорить, баловаться, кричать и др. У гимназии эти правила надо особенно соблюдать. Школьные правила придумывают не просто так. Для того что бы не произошло трав, или школа не ломалась. И большая просьба соблюдать их всем.

Автор: Гость