Запиши краткое условие к задаче На поляне кормятся 3 выаодка фазанов и 4 петуха.Сколько всего фазанов кормится на поляне если в каждом выводке одна наседка и 8 цыплят
Математика
Запиши краткое условие к задаче На поляне кормятся 3 выаодка фазанов и 4 петуха.Сколько всего фазанов кормится на поляне если в каждом выводке одна наседка и 8 цыплят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петухов - 4 выводков фазанов - 3 фазанов - ?, (8+1)*3 Всего- ? (8+1)*3=27 фазанов -в трех выводках 27+4=31 птиц. всего Ответ: 31 птиц всего на поляне
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