Запиши краткое условие к задаче На поляне кормятся 3 выаодка фазанов и 4 петуха.Сколько всего фазанов кормится на поляне если в каждом выводке одна наседка и 8 цыплят

Математика

Запиши краткое условие к задаче На поляне кормятся 3 выаодка фазанов и 4 петуха.Сколько всего фазанов кормится на поляне если в каждом выводке одна наседка и 8 цыплят

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