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Сочинение на тему «Мой характер»О моем характере можно сказать точно: он у меня немного вспыльчивый. Как только вижу несправедливость, сразу же «закипаю». Не люблю, когда на меня пытаются давить, сразу же оказываю сопротивление. Но я так же быстро «отхожу» и прощаю обиды. Их я предпочитаю не помнить, чтобы не забивать себе голову плохим.Я не умею спокойно смотреть на то, что происходит вокруг, тихо сидя и сложа руки. Мне нужно во всем участвовать и обо всем высказывать свое мнение. Поэтому я иногда силой воли сдерживаю себя, чтобы не вмешиваться во что попало.Если я занимаюсь каким-то делом, я «загораюсь» им полностью. Обычно у меня получается делать дела быстро и хорошо, потому что мне помогает вдохновение. Если меня что-то по-настоящему интересует, оно поглощает меня полностью.Я бы назвал себя личностью трудолюбивой и творческой. Я люблю жить полной жизнью, когда все вокруг «кипит», люблю придумывать новое и нестандартное. Поэтому я обожаю разные шутки, игры и розыгрыши. Очень люблю знакомиться с людьми, общаться с ними. У меня масса знакомых и друзей.Я быстро реагирую на то, что вокруг меня случается. Событие еще не успело произойти, а у меня в голове уже тысяча мыслей по этому поводу, и я спешу ими поделиться с другими. Часто потом выясняется, что я с этим поспешил. Так что кое-что в своем характере я хотел бы изменить: стать более сдержанным и уравновешенным.