Два велосипедиста одновременно стартовали на двух разных, но пересекающихся дорогах. Оба едут с постоянной скоростью 10 км/ч в сторону перекрестка, где их дороги пересекаются. В момент старта один из велосипедистов находился на...
Физика
Два велосипедиста одновременно стартовали на двух разных, но пересекающихся дорогах. Оба едут с постоянной скоростью 10 км/ч в сторону перекрестка, где их дороги пересекаются. В момент старта один из велосипедистов находился на расстоянии 50 км от перекрестка, а другой- на расстоянии 30 км от перекрестка. Через сколько часов после старта оба велосипедиста будут на одинаковом расстоянии от перекрестка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 4 часа 1 ый велосипедист будет в 10 км от перекрёстка 2 ой проедет перекрёсток на 10 км
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