Два велосипедиста одновременно стартовали на двух разных, но пересекающихся дорогах. Оба едут с постоянной скоростью 10 км/ч в сторону перекрестка, где их дороги пересекаются. В момент старта один из велосипедистов находился на...

Физика

Два велосипедиста одновременно стартовали на двух разных, но пересекающихся дорогах. Оба едут с постоянной скоростью 10 км/ч в сторону перекрестка, где их дороги пересекаются. В момент старта один из велосипедистов находился на расстоянии 50 км от перекрестка, а другой- на расстоянии 30 км от перекрестка. Через сколько часов после старта оба велосипедиста будут на одинаковом расстоянии от перекрестка?

Автор: Гость